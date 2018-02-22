Адвокаты Януковича просят суд допросить 8 украинских экс-чиновников с территории России

Прокуроры заявляют, что Ельченко и Сергеев смогли приехали для допроса из США, так и свидетели защиты могут прибыть из России.

Адвокаты экс-президента Виктора Януковича просят Оболонский райсуд Киева допросить 8 свидетелей с территории России по делу о государственной измене их подзащитного.

Как передает корреспондент УНИАН, речь идет о бывшем премьер-министре Николае Азарове, экс-главе Администрации президента Андрее Клюеве, экс-министре внутренних дел Виталии Захарченко, бывшем главе СБУ Александре Якименко, бывшем командующем Внутренними войсками МВД Станиславе Шуляке, начальнике службы безопасности президента Константине Кобзаре, экс-сотруднике Управления государственной охраны Сергее Бернадском и экс-инструкторе вертолету AW-139 ООО "Центр Авиа" Аркадии Ярощуке.

Читайте такжеСуд досрочно прекратил допрос Порошенко после вопроса о МальдивахПо словам адвоката Виталия Сердюка, в Украину они прибыть не могут, потому что им угрожает политическое преследование.

При этом о дистанционном допросе экс-министра обороны Павла Лебедева и экс-командующего ВМС Украины Юрия Ильина адвокаты не ходотайствуют, так как эти лица находятся в Крыму.

Прокуроры же заявили, что такие свидетели обвинения, как бывший посол Украины в РФ, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко и экс-представитель Украины при ООН Юрий Сергеев приехали давать показания из США, так и свидетели защиты так же могут приехать из России.

Председательствующий по делу судья Владислав Девятко отметил, что в ходатайстве адвокатов не указаны адреса свидетелей в России, а РФ имеет большую территорию, поэтому куда им отправлять повестки, неизвестно.

Также судья добавил, что пока что адвокаты должны документально подтвердить, что эти восемь свидетелей живут именно в РФ, после чего суд будет решать, каким будет формат допроса - дистанционно или нет.