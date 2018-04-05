СБУ изъяла устройство Нацгвардии, которое могло усиливать сигнал «жучков» в Волыньсовете (фото)

Оборудование регулярно проходило технический осмотр, однако только до момента, пока попало в облсовет.

Работники УСБУ в Волынской области изъяли репитер Нацгвардии, который 4 апреля нашли на крыше дома Волынского облсовета.

Передающее устройство могло усиливать сигнал жучков, установленных в здании для прослушивания. Об этом говорится в материале Волынских новостей.

В Нацгвардии утверждают, что использовали его только для усиления раций. Однако на схеме работы, кроме раций, четко указаны и другие неизвестные передаточные устройства, заметили журналисты.

Они напоминают, что 4 апреля во время доклада главы УСБУ в Волынской области Юрия Фелонюка председатель облсовета Игорь Палица сообщил, что после начала сессии в помещении под крышей здания обнаружили неизвестную аппаратуру. По его словам, специалисты предполагают, что это устройство, которое усиливает сигнал жучков, установленных в облсовете. В Нацгвардии заявили, что оборудование, якобы, используют для ретрансляции сигнала между рациями.

"Однако в этой истории немало нюансов, которые свидетельствуют о том, что оборудованием на самом деле пользовались именно для того, чтобы прослушивать помещение дома", - говорится в материале.

Журналисты объясняют, что задача репитера (ретранслятора) – принимать маломощный сигнал, усиливать его и передавать на принимающую станцию. Источником сигнала может быть как рация (именно для этого, со слов Нацгвардии, и ставили устройство), так и небольшое прослушивающее устройство, которое передает радиосигнал. В силу своих миниатюрных размеров «жучки» не могут передавать мощный сигнал, а потому без «услуг» ретранслятора в этом случае – не обойтись.

Немало вопросов вызывает и инструкция, которую нашли в кейсе с оборудованием. На ней есть и рация (отмечена зеленым цветом), а есть и другие передающие устройства, на которых нет отметок. В частности, 4 элемента без отметки, которые вполне могут быть прослушивающими устройствами (отмечены красным цветом).

Рядом на схеме – два автомобиля с отметками антенн. Один из них легковой, другой – грузовой. Какие задачи они выполняли и для чего им передаточные элементы – неизвестно, однако такая схема часто используется для комплексного наружного наблюдения за объектами, когда есть необходимость перемещаться по заданному периметру.

Как делают выводы журналисты, оборудование регулярно проходило технический осмотр. Однако только до момента, пока попало в облсовет. Ведь в техническом паспорте имеются соответствующие отметки каждого месяца только к лету 2016 года – именно тогда, когда его установили в Волыньсовете.

"Управляющий делами исполнительного аппарата облсовета Дмитрий Дубняк отметил, что на вопрос о том, почему этих отметок нет, нацгвардейцы ответили: «для вас это так принципиально?». Можно предположить, что оборудованием Нацгвардии в это время пользовались другие лица, в частности, из силовых ведомств. Тем более, что нашли его, со слов Дмитрия Дубняка, в открытом виде на техническом этаже дома возле выхода на крышу, где все покрыто толстым слоем пыли. Однако непосредственно на кейсе пыли почти нет, что свидетельствует о том, что им пользовались в нужный момент. Ведь, со слов Дмитрия Дубняка, простоять два года в рабочем состоянии и все время работать оборудование не могло", - говорится в статье.

Издание рассказывает, что еще утром на место происшествия прибыли патрульная полиция и следственно-оперативная группа. Однако устройство не изымали, а только осмотрели на предмет наличия взрывоопасных элементов, после чего уехали. Не забирали устройство и нацгвардейцы, хотя именно им, как они утверждают, принадлежит это оборудование.

Только под конец дня на место находки прибыли высокопоставленные силовики – командир воинской части 1141 Национальной гвардии Украины Василий Гуртовский и начальник следственного отдела управления СБУ в Волынской области Александр Хитрик.

Представителям Волыньсовета показали только технический паспорт установки, с указанным серийным номером. Однако найти подходящий «серийник» на устройстве не удалось – сначала его якобы не знали где найти, а специалист по связи, которого вызвали на место, заявил, что для этого нужно разбирать установку, чего так и не сделали.

"Тем временем силовики постоянно кому-то звонили и после разговоров, в конце концов, решили забрать оборудование. Однако не Нацгвардия, которой принадлежит оборудование, а областное управление СБУ – соответствующее решение на месте принял Александр Хитрик", - говорится в материале.