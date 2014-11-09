Соболев на съезде “Воли” заявил о выходе из партии

Как передает корреспондент УНИАН, он со сцены сказал, что написал заявление о выходе из партии, и пожелал “партии очиститься”.

Соболев заявил, что готов признать, что его “огромной ошибкой было согласие делать партию вместе с Юрием Деревянко”. При этом он же признал, что Деревянко “очень много вложил в эту партию и очень много работал над созданием этой партии”.

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В то же время Соболев подчеркнул: “Но в действительности, из того, что я увидел на открытых заседаниях, на закрытых заседаниях, из того, что я узнал в последнюю неделю, когда был искусственно инспирирован скандал вокруг “Самопомочи”, понял, что (для Деревянко – УНИАН) не является целью партия “Воля”, не захват тем более лидерства в партии “Воля” является целью, а (является целью) продолжение сохранения старой политики, где правит коррупция, где правит ФСБ, где правят совсем не украинские вещи».

Вместе с Соболевым, съезд покинула и кандидат в народные депутаты Украины Виктория Войцицкая.

В комментарии журналистам после съезда она сообщила, что также выходит из партии «Воля». По ее словам, также из партии выходит избранный в Верховную Раду Украины кандидат в народные депутаты Украины Павел Костенко.

Как сообщалось, недавно Соболев обвинил Деревянко в мошенничестве. "Это очень талантливый мошенник, за которым стоит огромная группировка по выкачиванию денег налогоплательщиков", - заявил он.

В свою очередь народный депутат Украины 7-го созыва, победитель выборов в округе в Ивано-Франковской области, член совета партии “Воля” Деревянко не исключил, что обратится в суд для защиты чести и достоинства в связи с обвинениями Соболева, который баллотировался на выборах по списку партии “Самопомич”, а является членом совета партии “Воля”.