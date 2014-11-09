Коломойский - Охендовскому: "На воре шапка горит"

"По поводу намеков господина Охендовского о том, что я кому-то высказывал якобы недовольство по результатам выборов в ряде проблемных округов, хотел бы для начала его спросить: был ли он на прошлых выходных в одном из элитных офисных зданий на улице Владимирской в Киеве поздним вечером, и как часто там бывал ранее, как он там вообще оказался, с кем он там встречался и с какой целью. После получения ответов на эти вопросы, готов к дальнейшим комментариям", - сказал он в телефоном интервью корреспонденту УНИАН.

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"А пока ограничусь известной народной поговоркой - "на воре шапка горит". Стоило в прессе появиться сообщениям о том, что по поводу деятельности господина Охендовского ведется расследование, как это сразу вызвало его неоправданно бурную реакцию", - заявил Коломойский.

Напомним, накануне ТСН.Тиждень проанонсировал, что в ближайшей программе выйдет журналистское расследование о том, как глава ЦИК требовал взятку за "правильный" подсчёт голосов на спорных округах. В ответ Охендовский сегодня на специально созванной пресс-конференции заявил, что испытывает последнее время давление в связи с подсчетом голосов в ряде "проблемных" округов, а также сказал, что ему "неоднократно намекали о недовольстве главы Днепропетровской областной государственной администрации Игоря Коломойского".