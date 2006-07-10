Янукович ”абсолютно соглашается с Президентом”

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и новосозданная парламентская антикризисная коалиция одинаково видят перспективы развития государства.

Такое заявление В.ЯНУКОВИЧА размещено на официальном сайте Партии регионов.

“Заявление Президента Украины свидетельствует о том, что новосозданная антикризисная коалиция, которая имеет шанс перерасти в широкую коалицию патриотических сил, и глава государства имеют одинаковое виденье перспективы развития государства”, - считает В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он отметил, что “абсолютно соглашается с Президентом” в том, что все процессы должны происходить с соблюдением духа и буквы Конституции Украины, и выразил радость по поводу того, что “именно такие подходы стояли в основе формирования антикризисной коалиции, которая оставила открытыми двери для всех патриотических сил и имеет шанс перерасти в широкую парламентскую коалицию”.

По убеждению В.ЯНУКОВИЧА, приветствие Президента Украины Форуму депутатов всех уровней, который Партия регионов провела 8 июня в Киеве, “свидетельствует о том, что глава государства поддерживает наше стремление к преодолению раскола между востоком и западом Украины”, что В.ЮЩЕНКО также подчеркнул в своем сегодняшнем заявлении по поводу ситуации в парламенте, в частности, словами: "Я не принимаю никаких конфронтационных сценариев, которые способны нанести вред народу и поразить стабильность страны".

При этом В.ЯНУКОВИЧ сказал: “Искренне признаюсь, я читал эти слова с особым ощущением того, насколько единой и конструктивной является наша позиция с позицией главы государства”.