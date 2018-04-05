Бригинец отозвал свой депутатский запрос в Антимонопольный комитет и другие инстанции из-за недостоверности информации

Народный депутат попросил вернуть оригинал запроса.

Народный депутат Александр Бригинец признал недостоверность изложенной информации в собственном депутатском запросе к Антимонопольному комитету относительно обстоятельств функционирования игорного бизнеса в Украине и отозвал его.

Об этом он сообщил в своем официальном письме на имя председателя Антимонопольного комитета и руководителя отдела контроля Аппарата Верховной Рады.

«Учитывая, что вопросы затронутые в указанном депутатском запросе, изучаются мной дополнительно и более полно, а изложенная в нем информация оказалась недостоверной, прошу депутатский запрос не рассматривать и письменного ответа на изложенные в нем требования не предоставлять», - отметил Бригинец.

Также народный депутат попросил вернуть оригинал запроса.

Напомним, что 4 апреля в ряде СМИ появилась информация о подаче Александром Бригинцом 23 марта 2018 года депутатского запроса через Верховную Раду к Антимонопольному комитету В запросе речь шла об усилении контроля над игровой деятельностью и отмечалось, что один из народных депутатов «возможно, в определенной степени связан и занимается сетью одного из ведущих операторов игрового рынка».