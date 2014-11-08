В ЦИК надеятся, что официальные результаты выборов будут установлены до понедельника

Председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский надеется, что официальные результаты внеочередных парламентских выборов будут установлены до 10 ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

"99% мы можем дать относительно того, что до 10 ноября будут установлены результаты выборов народных депутатов", - подчеркнул Охендовский.

Читайте такжеБольше всего народных депутатов в ВР будет от "Блока Петра Порошенко"Он также заметил, что ЦИК со своей стороны делает все от неё зависящее, чтобы в законном русле завершить этот процесс.

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