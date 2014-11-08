СБУ задержала информатора террористов «Радугу»

Сотрудники СБУ задержали 41-летнего гражданина Украины, жителя Донецкой области с позывным «Радуга», который способствовал террористам на востоке Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, задержанный сознался, что в апреле принимал участие в блокировании военных складов с вооружением Вооруженных сил Украины, расположенных в Артемовске, и в организации незаконного референдума.

Читайте такжеСНБО проверяет информацию о ликвидации "Беса"Установлено, что злоумышленник был завербован вожаком террористов Игорем Гиркиным («Стрелком») в мае. «Радуга» получил от террористов задание собирать и передавать им данные о дислокации и перемещении подразделений ВСУ. Собранные данные он передавал боевику незаконного вооруженного формирования «СМЕРШ», руководителю так называемой военной полиции «ДНР» по прозвищу «Нос».

В августе «Нос» организовал встречу «Радуги» с сотрудниками ФСБ РФ возле российской границы, во время которой они обменялись разведывательной информацией относительно украинских военных, задействованных в АТО. В дальнейшем обмен информацией происходил через Интернет.

Читайте такжеСБУ задержала предателя, проведшего террористов в Донецкий аэропортСБУ задержала злоумышленника в его жилище. Продолжаются оперативно-следственные действия.