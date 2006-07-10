США будут сотрудничать с любым украинским правительством
18:47, 10 июля 2006Политика
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Главное, чтобы оно скорее начало работать
США готовы сотрудничать с любым украинским правительством, заявил журналистам посол США в Украине Вильям ТЕЙЛОР после встречи с председателем Верховной Рады Александром МОРОЗОМ.
Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, США готовы сотрудничать с украинским правительством, каким бы оно ни было. Самое главное, заметил посол, чтобы оно скорее начало работать.
В.ТЕЙЛОР отметил, что конфигурация коалиции не настолько важна. Он подчеркнул, что США не относятся к распаду демократической коалиции с разочарованием.
«Я имею интерес к тому, как будут развиваться события. Надеюсь, что будет курс Украины тот же, который очертил Президент», - отметил В.ТЕЙЛОР.
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