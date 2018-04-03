Холодницкий будет просить отстранить его от должности на время расследования

30 марта Луценко заявил, что обратился к КДКП с представлением о снятии Холодницкого с должности руководителя САП.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий будет просить отстранить его от должности на время проведения дисциплинарного производства Квалификационно-дисциплинарной комиссией прокуроров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге перед следственными действиями в Департаменте по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры.

«Насколько я знаю, еще будет стоять вопрос об отстранении от должности на время проведения дисциплинарного производства. Не боюсь, и наоборот, буду сам хлопотать об этом же для сохранения объективности, чтобы не было никакого вмешательства в работу то ли комиссии, то ли их подчиненных прокуроров», - сказал он.

Холодницкий также обратился к генеральному прокурору Юрию Луценко с просьбой изменить подследственность уголовного производства, фигурантом которого он является, и поручить расследование другому департаменту.

“У меня есть вопрос относительно объективности предварительного расследования. Как вы знаете, этот одиозный департамент Генеральной прокуратуры (Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики — УНИАН), к которому у меня, как у спецпрокурора, к руководителю (Владимир Гуцуляк — УНИАН) которого является ряд вопросов, а именно — три уголовных производства, в том числе и о незаконном обогащении. И у меня есть вопрос, собственно, в объективности расследования, собственно, этого производства”, - сказал Холодницкий.

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“Я, понимая суть, как может развиваться следствие в таких обстоятельствах, с целью нейтрализации спецпрокурора в другом производстве, обратился о поручении осуществления досудебного расследования другому подразделению. В Генеральной прокуратуре восемь подразделений, которые осуществляют следствие”, - добавил Холодницкий.

По его словам, он обратился к Луценко с официальным рапортом и сейчас ждет ответа.

Как сообщал УНИАН, в марте в СМИ появилась информация, что Холодницкий готовится подать в отставку после Пасхальных праздников.

Кроме того, некоторые СМИ написали, что НАБУ и Генпрокуратура якобы несколько недель прослушивали кабинет Холодницкого. Руководитель САП позже подтвердил, что нашел у себя в офисе прибор, похожий на прослушивающее устройство.

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник назвал эти публикации «провокационными статьями безответственных журналистов».

27 марта генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что Генпрокуратура и НАБУ проводили следственные действия в отношении Холодницкого.

30 марта Луценко заявил, что обратился в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с представлением о снятии Холодницкого с должности руководителя САП.

Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры, дисциплинарные жалобы о совершении Холодницким дисциплинарных проступков составлены по фактам, выявленным в ходе уголовного производства, которое расследуется НАБУ совместно с ГПУ.

Сытник в интервью ZN.UA заявил, что следователям НАБУ периодически поступала информация о некоторых странных и непонятных действиях руководителя САП и отдельных прокуроров. Он отметил, что в НАБУ долгое время не было доказательств в отношении Холодницкого, но по одному из дел удалось получить «конкретную информацию, которая подтвердила наши худшие подозрения». «По делу о хищениях в Одесской мэрии. Так вот, мы получили информацию и поняли, что пускать ситуацию на самотек недопустимо», - сказал Сытник. Зарегистрировали производство работники Генеральной прокуратуры, поскольку надзорным прокурором НАБУ является именно Холодницкий.

Также Сытник сообщил, что речь идет «о делах «по заявлению и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун по факту предложения ей неправомерной выгоды; деле, касающемся фирмы "Золотой мандарин", которую связывают с народным депутатом Логвинским (Георгий Логвинский, фракция «Народный фронт»); расследованиях, связанных с электронными декларациями высших должностных лиц; расследованиях, связанных с бизнес-интересами владельца крупного агрохолдинга. Сложно представить, что мы могли бы услышать, если бы записи велись не четыре недели, а четыре месяца».

Сытник отметил, что на записях, сделанных в кабинете Холодницкого, содержатся данные о «слитии информации о готовящихся обысках тем людям, у которых эти обыски должны проводиться, о давлении на определенных должностных лиц для принятия ими определенных решений».