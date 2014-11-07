Хрупкое перемирие на Донбассе сорвано, идет подготовка к войне - Time

Если у кого-то из украинцев еще сохранялась вера в перемирие, то за последнюю неделю им пришлось расстаться с этими иллюзиями. Об этом пишет корреспондент Саймон Шустер для журнала Time, передает ТСН.

По его мнению, и украинские войска, и пророссийские боевики занялись мобилизацией личного состава и оружия для очередного раунда ожесточенных боев. Саймон считает, что боевики намерены захватить "почти весь юг Украины", в результате чего Россия получит сухопутный коридор в Крым. Так что, большинство готовится к тому, что в любой момент, с минуты на минуту может начаться вторжение", - пишет журналист, ссылаясь на слова советника мариупольской городской администрации Василия Арбузова.

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К срыву перемирия, по мнению Шустера, привело "решение боевиков провести в воскресенье выборы в "ДНР" и "ЛНР"". В ответ на псевдовыборы Порошенко решил отозвать закон об особом статусе мятежных территорий. Вместо этого должен быть принят новый закон, которым территории боевиков будут четко отграничены и отрезаны.

"Если это попытка измором заставить террористов подчиниться, то она вряд ли сработает, - считает Шустер. - Россия дала понять, что до тех пор, пока боевики противостоят украинской власти, она готова поддерживать их дешевым топливом и другими поставками".

Мнения экспертов "Когда мирный договор будет расторгнут, у них возникнет соблазн расширить подконтрольные территории. В результате на новых переговорах, когда бы они не начались, Порошенко будет вынужден отдавать им все больше и больше земель", - пишет Шустер.