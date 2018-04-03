Белый дом подтвердил подготовку встречи Трампа с Путиным

По словам пресс-секретаря Белого дома, президенты обсудили двустороннюю встречу в недалеком будущем.

В Белом доме подтвердили подготовку встречи президента США Дональда Трампа и российского президента Владимира Путина.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Читайте такжеВера Савченко написала письмо Трампу в связи с делом ее сестры

По ее словам, этот вопрос президенты обсудили в ходе последнего телефонного разговора президентов 20 марта.

"Они обсудили двустороннюю встречу в недалеком будущем в ряде потенциальных мест, включая Белый дом. Сейчас мы не можем добавить больше по этому поводу", - сказала Сандерс.

Как сообщал УНИАН, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что президент США Дональд Трамп пригласил Владимира Путина посетить Белый дом в Вашингтоне.