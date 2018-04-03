Белый дом подтвердил подготовку встречи Трампа с Путиным

08:47, 03 апреля 2018
Политика
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Дональд Трамп и Владимир Путин / REUTERS

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

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По ее словам, этот вопрос президенты обсудили в ходе последнего телефонного разговора президентов 20 марта.

"Они обсудили двустороннюю встречу в недалеком будущем в ряде потенциальных мест, включая Белый дом. Сейчас мы не можем добавить больше по этому поводу", - сказала Сандерс.

Как сообщал УНИАН, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что президент США Дональд Трамп пригласил Владимира Путина посетить Белый дом в Вашингтоне.

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Теги: #Трамп#Путин