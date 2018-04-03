Белый дом подтвердил подготовку встречи Трампа с Путиным
08:47, 03 апреля 2018Политика
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По словам пресс-секретаря Белого дома, президенты обсудили двустороннюю встречу в недалеком будущем.
Дональд Трамп и Владимир Путин / REUTERS
В Белом доме подтвердили подготовку встречи президента США Дональда Трампа и российского президента Владимира Путина.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
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По ее словам, этот вопрос президенты обсудили в ходе последнего телефонного разговора президентов 20 марта.
"Они обсудили двустороннюю встречу в недалеком будущем в ряде потенциальных мест, включая Белый дом. Сейчас мы не можем добавить больше по этому поводу", - сказала Сандерс.
Как сообщал УНИАН, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что президент США Дональд Трамп пригласил Владимира Путина посетить Белый дом в Вашингтоне.
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