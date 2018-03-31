Россия выслала украинских дипломатов из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова – источник

По данным источника УНИАН, сотрудников консульств Украины в Екатеринбурге и Новосибирске не высылали - такой шаг был бы равносильным закрытию этих учреждений, поскольку там работает буквально по 2-3 человека.

Россия выслала украинских дипломатов из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Об этом УНИАН сообщили источник, ознакомленный с ситуацией.

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«Из Посольства Украины в Москве, согласно решению МИД России, выслано 6 дипломатов, из Генконсульства в Ростове-на-Дону – 5 дипломатов, из Генконсульства в Санкт-Петербурге – 2», - сказал собеседник агентства.

По его словам, сотрудников консульств Украины в Екатеринбурге и Новосибирске не высылали - такой шаг был бы равносильным закрытию этих учреждений, поскольку там работает буквально по 2-3 человека.

Кроме того, собеседник сообщил, что дипломаты уже покинули посольство Украины в Москве и выехали в Украину.

Как сообщал УНИАН, 30 марта в Министерстве иностранных дел РФ заявили об объявлении persona non grata дипломатов из 23 стран, включая Украину, в связи с делом об отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля. 13 украинских дипломатов должны покинуть территорию России в течение 48 часов.

По данным агентства Reuters, Россия выслала 59 дипломатов из 23 стран, и оставляет за собой право принять соответствующие меры против еще четырех стран.

В МИД Украины заявили, что решение РФ о высылке дипломатов существенно не повлияет на защиту украинских политзаключенных в России.

Ранее ряд стран, включая Украину, приняли решение выдворить российских дипломатов в связи с отравлением Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании.

В частности, из Украины должны быть выдворены 13 российских дипломатов.