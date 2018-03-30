Суд продлил арест соратника Саакашвили Дангадзе на 2 месяца

По решению суда, Дангадзе продолжили меру пресечения до 27 мая.

Печерский райсуд Киева продлил на 2 месяца арест соратника Михеила Саакашвили Севериона Дангадзе.

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Об этом сообщает "Радио Свобода". По решению суда, Дангадзе продолжили меру пресечения до 27 мая. Постановление может быть обжаловано в течение пяти дней в апелляционной инстанции.

Как сообщал УНИАН, 5 декабря 2017 года руководителю Киевского областного отделения партии "Движение новых сил" Дангадзе объявили о подозрении в государственной измене и сотрудничестве с членами организованной преступной группировки.

Луценко заявил, что Дангадзе через доверенное лицо обратился к бизнесмену Курченко с предложением финансировать деятельность лидера РНС Михеила Саакашвили. По словам Луценко, правоохранители зафиксировали получение людьми из окружения Саакашвили около 500 тыс. долларов.

Почти половину этой суммы Дангадзе получил под контролем украинских спецслужб, то есть с переписыванием номеров купюр, также было зафиксированную передачу средств, сообщил Луценко. 6 декабря Печерский районный суд Киева принял решение арестовать Дангадзе на 60 суток без альтернативы внесения залога. Саакашвили проходит по делу "Дангадзе-Курченко" как подозреваемый.