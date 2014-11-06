Кириленко: в Киеве продолжаются коалиционные переговоры

Об этом сообщил кандидат в народные депутаты от партии "Народный фронт" Вячеслав Кириленко в своем "Твиттере". По его словам, участники рабочей группы рассмотрят тексты по семи ключевым направлениям реформ.

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Рабочая группа по Коалиционном соглашении продолжит работу сегодня в 15,30 Рассмотрим тексты по 7ми ключевых направлениях реформ,наработанные совместно - Вячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) Январь 6, 2014

ЦИК обработал 99,93% электронных протоколов в многомандатном избирательном округе. По предварительным подсчетам, лидирует "Народный фронт", сразу за ним с небольшим отрывом - "Блок Петра Порошенко". Также проходят в Верховную Раду "Самопомощь", "Оппозиционный блок", Радикальная партия Олега Ляшко и "Батькивщина".

В обсуждении коалиционного соглашения принимают участие все партии, кроме "Оппозиционного блока".