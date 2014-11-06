Кириленко: в Киеве продолжаются коалиционные переговоры

17:59, 06 ноября 2014
Политика
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Сегодня проходят переговоры рабочей группы относительно коалиционного соглашения.

Партії обговорюють ключові моменти коаліційної угоди / фото УНИАН

Об этом сообщил кандидат в народные депутаты от партии "Народный фронт" Вячеслав Кириленко в своем "Твиттере". По его словам, участники рабочей группы рассмотрят тексты по семи ключевым направлениям реформ.

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ЦИК обработал 99,93% электронных протоколов в многомандатном избирательном округе. По предварительным подсчетам, лидирует "Народный фронт", сразу за ним с небольшим отрывом - "Блок Петра Порошенко". Также проходят в Верховную Раду "Самопомощь", "Оппозиционный блок", Радикальная партия Олега Ляшко и "Батькивщина".

В обсуждении коалиционного соглашения принимают участие все партии, кроме "Оппозиционного блока".

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