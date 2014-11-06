Коалиционное соглашение будет готово к середине ноября – Томенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

По словам Томенко, “мы больше работаем не по формальным признакам, а по содержанию”. “Я думаю, что как только “Голос Украины” напечатает результаты, то содержательную часть мы должны закончить”, - сказал Томенко и напомнил, что по закону газета “Голос Украины” должна до 15 ноября опубликовать результаты парламентских выборов. “Если бы мы содержательную часть привели в соответствие, тогда было бы легче уже готовить, начать бы дальше работать”, - отметил он.

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Как сказал Томенко, должна начать работу рабочая группа с 15 ноября и готовить заседание Верховной Рады, в частности должно быть обсуждено количество комитетов ВР, сокращение этого количества.