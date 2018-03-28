За прошедшую неделю прокуратура разоблачила 24 факта взяточничества - представитель ГПУ

За прошедшую неделю было возвращено государству и территориальным общинам имущества и средств на сумму почти 16 млн. грн.

В период с 21 по 27 марта органами прокуратуры во взаимодействии с другими правоохранительными органами государства разоблачено 24 факта получения неправомерной выгоды.

Об этом сообщил представитель Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

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«Рекордное количество зафиксированных коррупционных преступлений за последнюю неделю свидетельствует о рискованной и бездумной храбрости наших граждан, которые надеются, что наказание их минует. Среди задержанных взяточников - медики, архитекторы, предприниматели, военнослужащие, полицейские, юрист, чиновники органов местного самоуправления, государственных учреждений, педагоги, пограничник и даже председатель гаражного кооператива. Размер взяток в рамках расследования этих уголовных производств колебался в пределах - от 2800 грн. до 800 тыс. грн», - отметил Лысенко.

Как сообщил пресс-секретарь ГПУ, за неделю было возвращено государству и территориальным общинам имущества и средств на сумму почти 16 млн. грн.

«В поддержку позиции прокуратуры в судах были приняты и выполнены решения по возврату задолженности за арендную плату, Пенсионному фонду, в сфере инновационного кредитования и образования. Судебные инстанции уже приняли решение касательно их законного статуса благодаря настойчивости представителей прокуратуры», - отметил он.

Кроме того, по словам Лысенко, за последнюю неделю из незаконного использования было возвращено в собственность государства и территориальных общин 1440 га земель общей стоимостью более 2,9 млн грн. Среди них - земли государственной и коммунальной собственности, обороны, лесного фонда, сельскохозяйственного назначения и прибрежной защитной полосы.