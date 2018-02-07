За неделю прокуратура вернула государству 78 миллионов гривень - Лысенко

По информации Лысенко, с 31 января по 6 февраля прокуратурами различных областей совместно с другими правоохораннительными органами было разоблачено 19 фактов получения неправомерной выгоды.

За последнюю неделю благодаря стараниям представителей органов прокуратуры в судах в поддержку позиции прокуратуры были принятырешения о возвращении государству и территориальным общинам имущества и средств на сумму почти 78 млн грн.

Об этом заявил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

Также, как сообщил Лысенко, за это время в собственность государства, государственных иликоммунальных предприятий и территориальных общин было возвращено или прекращено незаконное использование более 520 гектаров земель стоимостьюболее 78 млн грн.

«Такие результаты работы мы получили благодаря усилиям прокуратуры Кировоградской, Львовской, Тернопольской, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Луганской областей, а также военной прокуратуре Центрального региона. По приведенным фактам уже есть конкретные решения судов, где прокуратура отстаивала интересы государства», - отметил он.

По информации Лысенко, с 31 января по 6 февраля прокуратурами различных областей совместно с другими правоохранительными органами было разоблачено 19 фактов получения неправомерной выгоды.

«Работа наших сотрудников в выявлении коррупционных преступлений должностными лицами государственных органов власти, местного самоуправления, а также государственных и коммунальных предприятий также принесла свой результат. По каждому факту ведутся следственные действия, объявляются подозрения, принимаются решения об избрании меры пресечения. Размер взяток в рамках расследования указанных дел колеблется от 3000 грн до 100 тыс долларов США», - сообщил спикер.