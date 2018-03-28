Ролик с обнаженной Надеждой Савченко "крутят" на телеканале нардепа Мураева (видео)

Ролик с Надеждой Савченко транслировали около десятка раз на телеканале NewsOne.

В четверг, 22 марта, после задержания Надежды Савченко экс-"оппоблоковець" и экс-"регионал", нардеп Евгений Мураев пообещал оказать ей юридическую и медийную поддержку.

В тот же день на телеканале NewsOne, принадлежащем Мураеву, начали транслировать рекламный ролик, в котором Савченко анонсирует, что будет баллотироваться в президенты, сообщает движение "Чесно".

Татьяна Проторченко, заместитель председателя "Общественно-политического движения Надежды Савченко" сообщила, что созданием и размещением ролика занималась партия: "Это политическая реклама... Учитывая, что действительно, как озвучил Евгений Мураев, что они будут в пределах своих возможностей оказывать поддержку в этом деле, то нам разрешили поставить этот ролик... Нам всегда давали там площадку для того, чтобы мы могли озвучивать свою позицию (на NewsOne, - Ред.)... Мы обратились туда, потому что рассчитывали на адекватность ценовой политики".

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Проторченко добавляет, что ролик транслировали всего около десятка раз, а за его размещение заплатила она лично.

"Я платила как за "Общественно-политическую платформу", учитывая что я являюсь заместителем председателя и это все будет в отчете отражено (в финансовом отчете партии, - Ред.). В пределах моей официальной заработной платы я смогла себе это позволить, учитывая, что по 200, 300 гривен ьеще и знакомые собрали... Там буквально десяток показов этих видео. Это совсем немного, мы больше рассчитываем на интернет, потому что телевидение - это большие средства, а у нас их просто физически нет", - утверждает она.

По данным "Чесно", один показ ролика с таким хронометражем может стоить 3,5 тыс. грн по расценкам по состоянию на конец 2016 года. Отмечается, что трансляция роликов с Надеждой Савченко могла стоить партии 30-40 тысяч гривень.

От анонсированной Мураевым поддержки в партии отказываться не будут, однако отмечают, что такая поддержка должна быть прозрачной и публичной.

Как сообщал УНИАН, арестованная на два месяца Надежда Савченко опубликовала новое видео, в котором пообещала выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента.