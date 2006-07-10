Мороз подтверждает, что Ехануров и Кинах встречались с руководителями Регионов

Председатель Верховной Рады, лидер СПУ Александр МОРОЗ подтверждает факт встречи с членами «Нашей Украины» Юрием ЕХАНУРОВЫМ и Анатолием КИНАХОМ, а также руководителями Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам сегодня.

А.МОРОЗ отметил, что встреча прошла в деловой атмосфере, были рассмотрены вопросы внешней и внутренней политики, политическая ситуация, перспективы развития Украины и тому подобное.

В то же время А.МОРОЗ посоветовал спросить у «Нашей Украины», означает ли факт встречи то, что эта политическая сила может присоединиться к антикризисной коалиции.

Как сообщили некоторые СМИ, сегодня в ВР состоялись переговоры о возможности присоединения "Нашей Украины" к коалиции с Партией регионов. Во встрече приняли участие А.МОРОЗ, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ и представители "Нашей Украины" Ю.ЕХАНУРОВ и А.КИНАХ.

Переговоры проходили в комнате для совещаний на третьем этаже парламента в то время, когда в кинозале ВР заседали фракции БЮТ и "Наша Украина". По окончании переговоров Ю.ЕХАНУРОВ связался по телефону с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.