Война компроматов: журналисты узнавали, платил ли спичрайтер Порошенко деньги СМИ за правильные комментарии (видео)
Платил ли спичрайтер Порошенко деньги СМИ за правильные комментарии.
Об этом узнавали журналисты программы "Гроши".
Вслед за сломанной перепиской председателя Нацсовета по телевидению Артеменко, который согласовывал с президентом Порошенко карательные меры против СМИ, которые допускали критику власти, новое скандальное разоблачение.
В сеть попала переписка политтехнолога и спичрайтера Порошенко - Олега Медведева, который, по утверждению хакеров, платит деньги наемным политологам и экспертам за правильные комментарии в СМИ.
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Судя по опубликованным данным, Медведев дает советы Порошенко относительно того, как реагировать на те или иные события. Так, во время перипетий с Саакашвили, он пишет президенту дословно: «Я предполагаю применения насилия в отношении него».
Хакеры обещают еще много интересных подробностей из политической кухни Порошенко в ближайшее время.