Война компроматов: журналисты узнавали, платил ли спичрайтер Порошенко деньги СМИ за правильные комментарии (видео)

В сеть попала переписка политтехнолога и спичрайтера Порошенко - Олега Медведева.

Платил ли спичрайтер Порошенко деньги СМИ за правильные комментарии.

Об этом узнавали журналисты программы "Гроши".

Вслед за сломанной перепиской председателя Нацсовета по телевидению Артеменко, который согласовывал с президентом Порошенко карательные меры против СМИ, которые допускали критику власти, новое скандальное разоблачение.

В сеть попала переписка политтехнолога и спичрайтера Порошенко - Олега Медведева, который, по утверждению хакеров, платит деньги наемным политологам и экспертам за правильные комментарии в СМИ.

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Судя по опубликованным данным, Медведев дает советы Порошенко относительно того, как реагировать на те или иные события. Так, во время перипетий с Саакашвили, он пишет президенту дословно: «Я предполагаю применения насилия в отношении него».

Хакеры обещают еще много интересных подробностей из политической кухни Порошенко в ближайшее время.