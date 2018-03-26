Журналисты посчитали количество огнестрельного оружия у народных депутатов

Самой вооруженной парламентской фракцией стал “Оппозиционный блок” - ее депутаты задекларировали 188 единиц огнестрельного оружия.

Восемьдесят семь народных депутатов Украины официально владеют 323 единицами огнестрельного оружия, что составляет 18% от всего зарегистрированного в Украине оружия в 2016 году.

Об этом сообщает Bihus.Info.

Согласно ежегодных деклараций за 2016 год, самым большим любителем оружия оказался Нестор Шуфрич, который указал коллекцию из 156 единиц огнестрельного оружия.

На втором месте оказался его коллега-оппоблоковец Михаил Добкин. "В его декларации - 18 охотничьих ружей и карабинов с оптическими прицелами и даже приборами ночного видения таких марок как Cosmi, Holland & Holland, Krieghoff, Petter Hofer и J. Koschat", - говорится в сообщении.

Третьим по количеству зарегистрированного оружия стал Геннадий Бобов. "Он владеет тремя гладкоствольними ружьями Krieghoff, Merkel, Winchester, тремя охотничьими карабинами на базе автомата Калашникова, винтовкой Walther G22, карабином Browning BAR и травматическим пистолетом Форт 12Р", - пишут журналисты.

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На четвертом месте - Виталий Хомутынник с 6 охотничьими ружьями и карабинами SCAR, Blaser, Lebeau-Courally, Merkel и Sauer.

Замыкает пятерку лидеров Юрий Мирошниченко, в декларации которого указано 5 охотничьих винтовок марок H-S Precision, Mauser и Dakota.

Также 63 действующих народных депутата значатся в списках награжденных огнестрельным оружием Администрацией Президента и Министром МВД Арсеном Аваковым. Однако в декларациях они его решили не отображать, очевидно, оценив дешевле 80 тысяч гривень за единицу.

"Интересно, что в качестве наград депутаты получали не только пистолеты, но и автоматическое оружие. Например, четырем нардепам-“радикалам” - Олегу Ляшко, Сергею Скуратовскому, Алексею Ленскому и Сергею Рыбалке - Аваков вручил пистолеты-пулеметы МР5, а “нарфронтоцам” Юрию Березе и Сергею Пашинскому - автоматы “Форт-224”. Но наиболее вшанованим оказался Игорь Котвицкий - он получил аж 6 пистолетов Smith&Wesson, АПС, Маузер, Glock 17, Форт 9, Форт 17 и Форт 21, став абсолютным рекордсменом среди награжденных", - отмечают журналисты Bihus.Info.

Самой вооруженной парламентской фракцией стал “Оппозиционный блок” - его депутаты задекларировали 188 единиц огнестрельного оружия. Еще 40 наградных “стволов” находятся в “подполье” у “Народного фронта” (то есть не фигурируют в декларациях). На третьем месте - “Блок Петра Порошенко” с 27 наградными “подпольными” пистолетами.

Отмечается, что около 18% всего задекларированного в 2016 году оружия приходится именно на народных депутатов. А если свести данные деклараций и наградных списков, то в целом получается, что 87 народных избранников владеют 323 единицами огнестрельного оружия.