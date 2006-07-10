Родной брат министра внутренних дел Сергей Луценко сжег билет члена СПУ

Двое активистов Ривненской городской организации Социалистической партии Украины на пресс-конференции в Ривне заявили о выходе из партии и сожгли свои партбилеты.

Как передает корреспондент УНИАН, среди них – родной брат министра внутренних дел Сергей ЛУЦЕНКО, который несколько лет назад возглавлял городскую организацию СПУ, а в настоящее время работает помощником народного депутата Украины.

Вместе с ним партбилет сжег и Сергей ШТУРХЕЦКИЙ – заместитель главного редактора газеты “Ривне вечирне”, который был пятым в списке социалистов на выборах в горсовет.

Свой поступок они объяснили тем, что не одобряют решения лидера партии Александра МОРОЗА о создании коалиции в парламенте вместе с Партией регионов и коммунистами.

С.ЛУЦЕНКО сообщил, что одна из областных организаций СПУ уже приняла решение о самороспуске. По его словам, если этот процесс наберет обороты, и о самороспуске объявят 14 областных организаций, тогда встанет вопрос о том, кого же представляет фракция СПУ в Верховной Раде, а, следовательно, Президент Украины будет иметь основания для роспуска парламента.

С.ЛУЦЕНКО также сообщил, что был свидетелем телефонной беседы своего брата с социалистом, министром образования Станиславом НИКОЛАЕНКО, который просил Юрия ЛУЦЕНКО дать согласие остаться в должности министра внутренних дел, ссылаясь на соответствующую договоренность об этом с Партией регионов.

По словам С.ЛУЦЕНКО, его брат категорически отказался от этого предложения, отметив, что не хочет, чтобы в его трудовой книжке была запись о том, что он работал министром в правительстве Виктора ЯНУКОВИЧА.