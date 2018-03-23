Формальная независимость и колониальная администрация: экс-министр рассказал о главной цели РФ в Украине
19:52, 23 марта 2018Политика
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Он пояснил, что РФ стремится оставить Украину формально независимой, но с российской колониальной администрацией.
Экс-министр рассказал о главной цели России в отношениях с Украиной / фото УНИАН
Главная цель Российской Федерации состоит в том, чтобы такой страны, как Украина, не было вообще, заявил руководитель Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко во время чата в "Главреде".
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Он пояснил, что РФ стремится оставить Украину формально независимой, но с российской колониальной администрацией.
"Поэтому я не жду изменений в планах России в отношении Украины. Разве что эти изменения произойдут тогда, когда Россия наконец изменится сама. Хотя в такое позитивное развитие событий я не очень верю", - подчеркнул Огрызко.
Напомним, ранее первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, комментируя победу Владимира Путина на президентских выборах в России, заявила, что это "психически больная страна".
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