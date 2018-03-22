Япония считает российские выборы в оккупированном Крыму недействительными

Токио поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

Япония считает проведенные 18 марта выборы президента Российской Федерации в оккупированном Крыму недействительными.

Об этом говорится в заявлении по поводу «проведения» в Крыму президентских выборов Российской Федерации, опубликованном на сайте Посольства Японии в Украине.

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"Япония поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и не признает попытки изменения статус-кво силовыми методами", - говорится в заявлении.

"Япония не признает незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией в марте 2014 года, поэтому, соответственно, и не считает действительным проведение в Крыму так называемых президентских выборов Российской Федерации 18 марта 2018 года", - подчеркивается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 18 марта, в день годовщины незаконной аннексии Крыма, «голосованик» на выборах президента РФ проходило, в том числе, и на территории временно оккупированного украинского полуострова.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что «выборы» президента РФ в оккупированном Крыму стали очередным грубым нарушением Россией международного права, и призвал международных партнеров усилить санкционное давление на Кремль.

19 марта пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца сообщила, что список из 140 человек, причастных к организации и проведению незаконных выборов в Крыму, уже передан главам МИД стран - членов Европейского Союза.