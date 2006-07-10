Качиньский назначил своего брата-близнеца премьером
17:20, 10 июля 2006Политика
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Лидер правящей партии возглавил правительство Польши
Президент Польши Лех КАЧИНЬСКИЙ назначил своего брата-близнеца Ярослава КАЧИНЬСКОГО премьер-министром.
Как передает «Газета.ру» со ссылкой на Reuters, об этом сообщила пресс-служба администрации Президента страны.
Лидер правящей партии «Право и справедливость» Я.КАЧИНЬСКИЙ решил занять пост главы правительства в минувшую пятницу.
Как сообщал УНИАН, сегодня Казимеж МАРЦИНКЕВИЧ официально подал в отставку с поста премьер-министра Польши.
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