Качиньский назначил своего брата-близнеца премьером

Президент Польши Лех КАЧИНЬСКИЙ назначил своего брата-близнеца Ярослава КАЧИНЬСКОГО премьер-министром.

Как передает «Газета.ру» со ссылкой на Reuters, об этом сообщила пресс-служба администрации Президента страны.

Лидер правящей партии «Право и справедливость» Я.КАЧИНЬСКИЙ решил занять пост главы правительства в минувшую пятницу.

Как сообщал УНИАН, сегодня Казимеж МАРЦИНКЕВИЧ официально подал в отставку с поста премьер-министра Польши.