Под АП устроили акцию с требованием уволить главу Николаевской ОГА из-за смерти Волошина (видео)

Участники держали в руках плакаты с надписями "В отставку губернатора Савченко", "Алексей Савченко - убийца и бандит", а также портрет погибшего Волошина.

В Киеве более 80 активистов националистических партий и объединений потребовали от президента Украины Петра Порошенко уволить председателя Николаевской областной государственной администрации Алексея Савченко в связи с гибелью военного летчика, участника АТО, и.о. руководителя местного аэропорта Владислава Волошина.

Читайте такжеСамоубийство героя АТО Волошина: Ярош призвал Савченко не оправдываться

Как передает корреспондент УНИАН, в акции, в частности, приняли участие представители "Национального корпуса", ВО "Свобода", "Правого сектора", которые пришли с флагами и символикой своих объединений.

Участники акции держали в руках небольшие плакаты с надписями: "В отставку губернатора Савченко", "Алексей Савченко - убийца и бандит", а также портрет погибшего Волошина.

Представители Национальной полиции и Национальной гвардии выстроились в плотную колонну вдоль улицы Банковой в ее начале, у пересечения с улицей Институтской. Также за ними на ул. Банковой было еще несколько десятков правоохранителей. Всего их количество составляло более 100 человек.

Активисты передали представителю АП обращение с просьбой к главе государства уловить Савченко, подписанное первым заместителем председателя политической партии "Национальный корпус" Назарием Кравченко. Текст обращения обнародовал представитель "Национального корпуса" Александр Алферов.

«Из опубликованной в СМИ информации известно, что главной причиной самоубийства украинского героя стало противоправное давление со стороны руководства Николаевской областной государственной администрации, в первую очередь - ее руководителя», - говорится, в частности, в обращении.

Также в нем сказано, что «репутация председателя Николаевской ОГА Алексея Савченко имеет темные пятна уже длительное время». «В связи с этим считаем, что этот человек не имеет никакого права возглавлять местный орган исполнительной власти, особенно на таком уровне», - считает автор документа.

"В связи с этим просим Вас подписать указ об увольнении Савченко Алексея Юрьевича с должности председателя Николаевской областной государственной администрации", - подчеркнул Алферов, зачитывая обращение.

Также отдельно активисты во время выступлений заявили: «Если следствие возьмется за то, почему Савченко довел человека к самоубийству или, по крайней мере, создал то, что кто-то помог Владиславу Волошину дойти до самоубийства, или его убили, то сегодня ... все требуем, чтобы на время расследования убийства и расследования смерти Владислава Волошина, губернатор Алексей Савченко был отстранен от исполнения своих обязанностей, дал свои показания следствию».

Также активисты высказались за необходимость создания комиссии, которая бы изучила деятельность Савченко на его посту главы ОГА.

Как сообщал УНИАН, герой АТО, военный летчик, и.о. руководителя Николаевского аэропорта Владислав Волошин 18 марта совершил самоубийство в Николаеве в собственной квартире, выстрелив из боевого пистолета. Семья в тот момент находилась дома. Пострадавший был срочно госпитализирован, но скончался в больнице.

По свидетельствам родственников, Волошин в последнее время находился в подавленном состоянии и высказывал тревожные намерения.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), как того требует процедура в подобных случаях. В то же время в полиции не исключили переквалификации или дополнительной квалификации дела.

После инцидента местные СМИ обнародовали якобы переписку неизвестного с Волошиным, в котором погибший рассказывает о конфликте с главой Николаевской облгосадминистрации Алексеем Савченко. В чате Волошин сообщает о "махинациях" при реконструкции здания аэропорта, о желании уйти с должности, о мыслях, связанные с возможной смертью. "Я его не боюсь. Детей-то без отца не охота покидать. Хотя, с*ко, суицидальные наклонности мысли меня уже неделю не покидают", - якобы писал Волошин собеседнику еще в феврале.

Также в переписке Волошин предоставляет копии поручений Савченко, копию выводов проверки Государственной аудиторской службы о ремонтных работах в аэропорту. При этом Волошин якобы хотел написать заявление об увольнении, но Савченко продлил контракт.

20 марта в Николаеве около 100 человек под зданием облгосадминистрации требовали отставки Савченко и беспристрастного расследования дела о гибели Волошина. Митингующие обвиняли руководство Николаевской области в доведении Волошина до самоубийства.

Следователи рассматривают пять версий по этому делу: самоубийство в состоянии душевного волнения; самоубийство, совершенное в связи с профессиональной деятельностью в должности и.о. директора; самоубийство из-за отношений в семье; самоубийство из-за возможных конфликтов во время прохождения службы в Вооруженных силах Украины; несчастный случай при обращении с огнестрельным оружием.

20 марта народные депутаты от «Блока Петра Порошенко» призвали генерального прокурора Юрия Луценко и министра внутренних дел Арсена Авакова взять под личный контроль расследование гибели Волошина.