Польша и Украина оказались в кризисе, а впереди виднеется катастрофа - польский историк

Польша и Украина сейчас в кризисе, а впереди виднеется катастрофа, потому что в стране началась работа над созданием российской партии, которая будет антиукраинской, антиамериканской и будет призывать к союзу с Россией против США и НАТО.

Ситуация, которая сейчас сложилась между Польшей и Украиной, назревала два года, и партия власти не позаботилась о том, чтобы не допустить разжигания антиукраинских настроений.

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Об этом сказал польский историк и публицист Ежи Таргальський, передает Польское радио. По его словам, закон об институте национальной памяти Польши, что касается украинской части, принят под диктовку России, потому что люди, которые это сделали, политически связаны с Россией. И, кроме того, они как политики играют антиукраинской картой.

По мнению историка, этот закон не будет применяться, хотя националистические элементы в государстве будут его использовать, чтобы увеличить свое значение. В Польше, в правительственных кругах, есть много людей, которые считают, что часть закона, которая касается Украины, необходимо изменить.

Относительно польско-украинского сотрудничества, Ежи Таргальський подчеркивает, что все зависит от конкретных людей и их желания сотрудничать. В секторе военного сотрудничества, хотя указывается, что оно образцовое, нельзя говорить исключительно об успехах, наоборот, появляется все больше проблем, – считает публицист.

Таргальський оценивает, что сейчас Польша и Украина оказались в кризисе, а впереди виднеется катастрофа. В Польше, с момента когда начался кризис в отношениях между Польшей и Израилем и еврейскими кругами в США, началась работа над созданием российской партии, которая будет националистической, антисемитской, антиукраинской, антиамериканской и будет призывать к союзу с Россией против США и НАТО.

Если правительство не среагирует, будем иметь в Польше мощную пророссийскую силу, которая заберет достаточно большую часть электората партии Право и справедливость.

По оценке публициста, сейчас в польских СМИ и в польской политике пророссийский фактор становится все сильнее, и что хуже – находит поддержку среди польского общества.

Ситуация, которую имеем сейчас, назревала два года – указывает историк. Партия власти не позаботилась о том, чтобы не допустить разжигания антиукраинских настроений, поскольку опасается потерять голоса националистически настроенных избирателей. По мнению лидеров партии, если будут уступать, им удастся сохранить контроль – говорит Таргальський, и добавляет, что это ошибочная оценка ситуации. Сейчас нужны решительные шаги, а правительственная партия на такие шаги не способна, – указывает собеседник.