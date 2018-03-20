Савченко: я никуда никогда не буду бежать из Украины

По ее словам, ей "очень тяжело каждый раз покидать Украину, даже если это не надолго и это рабочие поездки в Европу".

Народный депутат Надежда Савченко уверяет, что никуда никогда не будет бежать из Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на брифинге, отвечая на вопросы журналистов.

Савченко заявила: "Господи, я два года мечтала вернуться в Украину. Мне очень трудно каждый раз покидать Украину, даже если это ненадолго и это рабочие поездки в Европу. Я чувствую там не тот воздух, я чувствую там не тот дух. Мне нравится там культура, нравятся дороги, нравится уровень жизни, но мне хочется вернуться в Украину".

Савченко отметила: "Я никуда никогда не буду бежать из Украины".