Президент Еврокомиссии направил поздравительное письмо Путину

15:21, 20 марта 2018
Политика
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Жан-Клод Юнкер / REUTERS

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Брюсселе сообщил пресс-секретарь Европейской комиссии Маргаритис Шинас.

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«Поздравляю с вашим переизбранием президентом Российской Федерации. Я всегда говорил, что позитивные отношения между Европейским Союзом и Российской Федерацией имеют решающее значение для безопасности нашего континента. Нашей общей целью должно быть восстановление кооперативного панъевропейского порядка безопасности», - зачитал пресс-секретарь письмо.

В этой связи Юнкер также написал, что он надеется, что Путин использует весь срок пребывания в должности, «чтобы достичь этой цели».

«Я всегда буду партнером в этих усилиях», - подчеркнул он в письме.

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Теги: #выборы в России#Владимир Путин#Жан-Клод Юнкер