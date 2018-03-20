Президент Еврокомиссии направил поздравительное письмо Путину

"Нашей общей целью должно быть восстановление кооперативного панъевропейского порядка безопасности", - призвал Путина президент ЕК.

Президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер написал поздравительное письмо переизбранному президентом России Владимиру Путину.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Брюсселе сообщил пресс-секретарь Европейской комиссии Маргаритис Шинас.

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«Поздравляю с вашим переизбранием президентом Российской Федерации. Я всегда говорил, что позитивные отношения между Европейским Союзом и Российской Федерацией имеют решающее значение для безопасности нашего континента. Нашей общей целью должно быть восстановление кооперативного панъевропейского порядка безопасности», - зачитал пресс-секретарь письмо.

В этой связи Юнкер также написал, что он надеется, что Путин использует весь срок пребывания в должности, «чтобы достичь этой цели».

«Я всегда буду партнером в этих усилиях», - подчеркнул он в письме.