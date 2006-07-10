Кинах и Ехануров начали переговоры с Януковичем
Во встрече участвовал Мороз
В понедельник в помещении парламента состоялись переговоры о возможности присоединении "Нашей Украины" к коалиции с Партией регионов.
Во встрече принимали участие спикер Александр Мороз, лидер Партии регионов Виктор Янукович и представители "Нашей Украины" Юрий Ехануров и Анатолий Кинах.
Встреча продолжалась больше часа.
Переговоры проходили в комнате для совещаний на третьем этаже парламента в то время, когда в кинозале ВР заседали фракции БЮТ и "Наша Украина".
После окончания переговоров Юрий Ехануров связался по телефону с Виктором Ющенко.
На вопрос "Украинской правды", Кинах отказался сообщить, о чем шла речь на встрече.
Вместе с тем представитель Соцпартии, близкий к Морозу, сказал: "Они пришли здаваться в плен".