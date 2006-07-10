Кинах и Ехануров начали переговоры с Януковичем

В понедельник в помещении парламента состоялись переговоры о возможности присоединении "Нашей Украины" к коалиции с Партией регионов.

Во встрече принимали участие спикер Александр Мороз, лидер Партии регионов Виктор Янукович и представители "Нашей Украины" Юрий Ехануров и Анатолий Кинах.

Встреча продолжалась больше часа.

Переговоры проходили в комнате для совещаний на третьем этаже парламента в то время, когда в кинозале ВР заседали фракции БЮТ и "Наша Украина".

После окончания переговоров Юрий Ехануров связался по телефону с Виктором Ющенко.

На вопрос "Украинской правды", Кинах отказался сообщить, о чем шла речь на встрече.

Вместе с тем представитель Соцпартии, близкий к Морозу, сказал: "Они пришли здаваться в плен".

Украинская правда