Мороз не хочет отпускать Луценко

“Будет обидно”, если министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО выйдет из рядов СПУ, сказал председатель Верховной Рады, лидер социалистов Александр МОРОЗ сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, Ю.ЛУЦЕНКО после назначения на должность министра внутренних дел (в феврале 2005 года) приостановил свое членство в СПУ, и сейчас его влияние в партии уменьшилось. А.МОРОЗ не видит необходимости навязывать Ю.ЛУЦЕНКО свою точку зрения по тому или другому вопросу.

Как сообщал УНИАН, 7 июля перед заседанием политсовета СПУ Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что «если он (политсовет – УНИАН) примет решение о поддержке донецкого представителя во главе будущего правительства, я считаю, что это измена, и я не буду министром в таком правительстве и членом такой партии».

А.МОРОЗ отметил, что Ю.ЛУЦЕНКО не стоило выходить из избирательного списка СПУ во время парламентских выборов. По его словам, он в этом убеждал и Ю.ЛУЦЕНКО, и Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО. По мнению лидера социалистов, присутствие Ю.ЛУЦЕНКО в списке СПУ было бы полезным для результатов партии на выборах. По его словам, Ю.ЛУЦЕНКО «думал и делал по своим рассуждениям».

Говоря о заявлениях бывшего первого секретаря Политсовета СПУ Иосифа ВИНСКОГО, который обвинил А.МОРОЗА в измене демократической коалиции, лидер СПУ заметил, что попросил членов Политсовета партии понять, что все то, что сказал И.ВИНСКИЙ, пусть остается на его совести.

Он напомнил, что И.ВИНСКИЙ освобожденный согласно его заявлению с должности первого секретаря Политсовета партии и выведен из состава политисполкома СПУ.

«Если он настолько принципиален, что не может с такими людьми работать, то может выйти из партии», - сказал А.МОРОЗ. В то же время он подчеркнул, что если И.ВИНСКИЙ “считает, что может работать, то он должен признать, что был не прав, и пусть предлагает, что сделать, чтобы дезавуировать то, что он высказал в сессионном зале”.

А.МОРОЗ отметил, что «Президент Украины не считает мои действия изменой, а кое-кто считает это изменой». По его мнению, «все эти эпитеты исчезнут, как только мы начнем работать стабильно, если власть будет работать эффективно и будут качественные изменения».