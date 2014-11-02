Американский эксперт: Украине следует ждать мощного военного вторжения РФ весной
Украине стоит ожидать возможного мощного военного вторжения со стороны России через полгода, весной 2015 года.
Такое предположение высказал американский военный эксперт профессор Джорджтаунского университета Филипп Карбер в интервью ТСН. "Я говорю об обороне на границе, о мощной защите с нескольких огневых позиций. И вам уже сейчас нужен больший запас прочности. Почему? Прогноз такой: вам следует ожидать крупного наступления со стороны России весной 2015 года, как и в конце марта - начале апреля этого года. Для этого существует несколько предпосылок: Россия делает ротацию в начале года, тренирует новых военных и выставит эти силы вперед. Потеплеет, с дорог сойдет вода. Это очень удобный и опасный момент. То же самое было год назад, есть основания полагать, что это произойдет еще раз", - прогнозирует Филипп Карбер.
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В то же время эксперт отмечает, что сейчас очень уязвимыми остаются участки границы с Россией в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. Ведь все военные мощности сейчас перебросили на Восток и Юг. Поэтому Украине следует позаботиться о тщательной военной защите северо-восточных границ. Кроме того, Россия сконцентрировала невероятное количество военных кораблей в Черном море.
Не исключено вторжение со стороны Приднестровья. То есть, Украина должна позаботиться о защите границ, по сути, на 300 градусов вокруг себя. Опасность может прийти с трех сторон, прогнозирует эксперт.
Он подчеркивает, что одной из реальных возможностей для защиты и обороны может стать помощь мира, в частности США, в приобретении сверхсовременного оружия.