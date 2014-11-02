Американский эксперт: Украине следует ждать мощного военного вторжения РФ весной

Такое предположение высказал американский военный эксперт профессор Джорджтаунского университета Филипп Карбер в интервью ТСН. "Я говорю об обороне на границе, о мощной защите с нескольких огневых позиций. И вам уже сейчас нужен больший запас прочности. Почему? Прогноз такой: вам следует ожидать крупного наступления со стороны России весной 2015 года, как и в конце марта - начале апреля этого года. Для этого существует несколько предпосылок: Россия делает ротацию в начале года, тренирует новых военных и выставит эти силы вперед. Потеплеет, с дорог сойдет вода. Это очень удобный и опасный момент. То же самое было год назад, есть основания полагать, что это произойдет еще раз", - прогнозирует Филипп Карбер.

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В то же время эксперт отмечает, что сейчас очень уязвимыми остаются участки границы с Россией в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. Ведь все военные мощности сейчас перебросили на Восток и Юг. Поэтому Украине следует позаботиться о тщательной военной защите северо-восточных границ. Кроме того, Россия сконцентрировала невероятное количество военных кораблей в Черном море.

Не исключено вторжение со стороны Приднестровья. То есть, Украина должна позаботиться о защите границ, по сути, на 300 градусов вокруг себя. Опасность может прийти с трех сторон, прогнозирует эксперт.

Он подчеркивает, что одной из реальных возможностей для защиты и обороны может стать помощь мира, в частности США, в приобретении сверхсовременного оружия.