”Наша Украина” готовит сюрприз на завтра

Фракция «Наша Украина» готовит на завтра «элемент сюрприза» в парламенте, сообщил журналистам член фракции «Наша Украина» Роман ЗВАРИЧ.

Как передает корреспондент УНИАН, он сказал, что сегодня на заседании Совета партии «Народный Союз Наша Украина», которое состоится в 18.00, будет разработана стратегия дальнейших действий фракции «Наша Украина» в Верховной Раде и обсуждена ситуация, сложившаяся в парламенте.

На вопрос журналистов, что будет делать фракция «Наша Украина» завтра в парламенте, Р.ЗВАРИЧ ответил: «Позвольте нам держать за собой определенный элемент сюрприза, потому что это один из элементов успеха действий, которые могут быть запланированы».

Р.ЗВАРИЧ заметил, что не хочет говорить о плане действий, и попросил журналистов дать возможность «сохранить определенный элемент сюрприза».

По его словам, сегодня на Совете НСНУ и на заседании фракции «Наша Украина» будет «выработан алгоритм определенных действий, который будет запущен завтра».

Как сказал депутат, на сегодняшнем общем собрании Коалиции демократических сил не было принято ни одного решения, поскольку, согласно Регламенту ВР, на таком собрании должны присутствовать не менее половины народных депутатов из фракций, входящих в коалицию.

По его словам, из фракции СПУ явился на общее собрание только Иосиф ВИНСКИЙ.

По словам Р.ЗВАРИЧА, пока Коалиция демократических сил существует, поскольку о прекращении ее деятельности не объявлено на заседании парламента.

По его словам, якобы в пятницу, 7 июля, в 21.29 в аппарате ВР было зарегистрировано письмо, в котором фракция СПУ заявляет о намерении выйти из коалиции. Р.ЗВАРИЧ обратился к журналистам с рекомендацией расследовать, кто из сотрудников аппарата ВР мог в «такое позднее время» зарегистрировать данное письмо.