В ЕС недовольны выполнением Украиной их требований - журналист

В неофициальном документе говорится, что правительство не в полной мере выполняет контрольные показатели ЕС и МВФ.

В Европейском союзе создали неофициальный документ, в котором указано, что Украина не в полной мере выполняет требования Евросоюза и Международного валютного фонда.

Об этом сообщил из Брюсселя журналист Рикард Йозвяк на своей странице в Twitter.

"13 стран-членов ЕС и близких союзников Украины создали неофициальный документ перед обсуждением Совета министров иностранных дел 19 марта, в котором говорится, что "правительство не в полной мере выполняет контрольные показатели ЕС и МВФ. Активисты гражданского общества и эксперты предупреждают о рисках отката", - сообщил Йозвяк.

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Как сообщалось, вице-президент Европейской комиссии - высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини утверждает, что у Евросоюза нет усталости от Украины.

Европейская комиссия предлагает Совету ЕС и Европейскому парламенту предоставить Украине новую программу макрофинансовой помощи (МФП) в размере 1 млрд евро.

В МВФ же заявляли, что Украина может рассчитывать на четвертый пересмотр программы кредитования Международного валютного фонда (МВФ) уже к маю 2018 года, если украинские власти смогут продемонстрировать прогресс в выполнении требуемых реформ в ближайшие месяц-два.