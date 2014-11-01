На Донбассе 25 пленных военных обменяли на 25 боевиков
На Донбассе из плена боевиков освобождены еще 25 украинских военных.
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на "5 канал".
Согласно сообщению, освобождение произошло вблизи Донецка на трассе между Ясиноватой и Авдеевкой.
Освобожденные бойцы - военные Нацгвардии, из одной из частей в Херсонской области, они были взяты в плен российскими десантниками во время боев под Иловайском и были в плену почти 70 суток.
Читайте такжеИз плена боевиков освободили раненого бойца 72-й бригадыУкраинские военных были освобождены в обмен на 25 боевиков, которые содержались украинской стороной из-за подозрения в сотрудничестве с ЛНР и ДНР.
Также сообщается, что представители террористов пока не соглашаются передавать украинской стороне бойцов добровольческих батальонов и офицеров.