На Донбассе 25 пленных военных обменяли на 25 боевиков

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на "5 канал".

Согласно сообщению, освобождение произошло вблизи Донецка на трассе между Ясиноватой и Авдеевкой.

Освобожденные бойцы - военные Нацгвардии, из одной из частей в Херсонской области, они были взяты в плен российскими десантниками во время боев под Иловайском и были в плену почти 70 суток.

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Также сообщается, что представители террористов пока не соглашаются передавать украинской стороне бойцов добровольческих батальонов и офицеров.