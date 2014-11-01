Нам снова приходится защищать независимость - Порошенко поздравил Украину с годовщиной ЗУНР

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в обращении к соотечественникам по случаю 96-й годовщины образования Западно-Украинской Народной Республики, текст которого размещен на официальном сайте главы государства.

«Подтверждая преемственность украинской мечты, мы обязательно построим свободную и процветающую европейскую державу», - подчеркнул Порошенко.

«Ноябрьское восстание, которое состоялось во Львове 96 лет назад, привело к появлению на карте Европы Западно-Украинской Народной Республики. Ее образование было продолжением борьбы за государственность, начатой еще в середине XIX века украинцами, проживавшими в пределах Австро-Венгерской империи», - отмечается в обращении.

«Ноябрьский чин - яркая веха отечественной истории. Результатом стремления украинцев жить в едином соборном государстве стало провозглашение Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики 1919 года. Этот выбор они защищали в жестокой борьбе с внешними и внутренними врагами», - подчеркнул президент.

Читайте такжеВо Львове сегодня отмечают 96-ю годовщину образования ЗУНР«И сегодня нам вновь приходится демонстрировать способность не только развивать страну, но и защищать ее независимость», - отметил глава государства.

Порошенко выразил убеждение, что «потомки мужественных защитников УНР и ЗУНР смогут с честью отстоять нашу Родину».

«Поздравляю всех с важной годовщиной в истории национального государства», - говорится в документе.