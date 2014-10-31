Садовый заявил, что отказался от высоких должностей и останется мэром Львова (видео)

Городской голова Львова и лидер объединения "Самопомич" Андрей Садовый записал видеообращение, в котором подчеркнул, что отказался от высоких должностей в столице и останется мэром.

Садовый рассказал о встрече с президентом Петром Порошенко и премьером Арсением Яценюком.

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"Говорили о формате будущей коалиции. Наши амбиции очень простые - должно быть единство всех политических сил: и "Блока Петра Порошенко", и "Народного фронта". "Самопомич" будет для этого делать все возможное и невозможное. Нам важно, чтобы было профессиональное правительство. Чтобы мы отказались от квотного принципа, а брали в правительство исключительно профессионалов. Я получил различные предложения, но я работаю городским головой Львова и для меня это очень важно, потому что моя каденция завершается только в следующем году", - сказал политик.