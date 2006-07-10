Тимошенко не даст жить ”коммуно-криминальной” коалиции

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО выступает за проведение новых парламентских выборов, а ее политическая сила переходит в «радикальную оппозицию»

Как передает корреспондент УНИИАН, об этом она заявила сегодня журналистам после завершения заседания фракции БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что сегодня можно констатировать, что в украинском парламенте образовалось нелегитимное большинство. В первую очередь, по ее словам, это большинство нелегитимно политически, поскольку СПУ на выборах декларировала помаранчевые ценности, общие с «Нашей Украиной» и БЮТ программы, “и то, что они сегодня поддержали клан, является абсолютно не прогнозированным для избирателей Соцпартии».

То же, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, касается и Коммунистической партии, члены которой говорили своим избирателям, что они против олигархов, коррупции и кланов, но “фракция коммунистов поддержала сегодня кланы, криминал и олигархов, создав общую коалицию с Партией регионов». «Это означает, что люди за такую коалицию не голосовали, и поэтому политической легитимности у этой коалиции не существует», - сказала она.

Также Ю.ТИМОШЕНКО подвергла сомнению легитимность антикризисной коалиции с моральной стороны. «Сегодня коалицию создали коммуно-олигархи, поэтому она коммуно-клановая, или коммуно-криминальная – на это мораль нашего общества никогда не даст добро, это фактически загонять нашу Украину на несколько веков назад и возвращаться к тому, против чего мы боролись во время нашей революции», - отметила она.

Также Ю.ТИМОШЕНКО заметила, что юридически эта коалиция также нелегитимная, поскольку при ее создании были нарушены все процедуры – в частности, не выдержаны сроки, предусмотренные Конституцией для формирования коалиции.

По ее убеждению, более чем достаточно оснований для объявления досрочных парламентских выборов. “Я могу твердо сказать, что если у политических демократических сил не останется мужества, чтобы остановить этот, в сущности, государственный переворот, то считайте, что достойных политиков в Украине нет», - заявила она, добавив, что этот вопрос будет обсуждаться во фракции, в блоке, но, по ее личному убеждению, необходимы досрочные парламентские выборы

Она подчеркнула, что с антикризисной коалицией Украина не будет иметь будущего, поэтому ее политическая сила будет делать все, чтобы такая коалиция не была дееспособной, «чтобы такая коалиция не жила».

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что “БЮТ абсолютно четко будет находиться в оппозиции, и считаем, что все измены, все моральное падение, все подкупы, коррупция, которые привели к такому формату коалиции в парламенте, а фактически коммуно-олигархическому формату коалиции, все эти измены, подкупы, изнасилования и моральные падения никогда не дадут нормальной основы, нормального фундамента для построения справедливого и демократического государства, и поэтому мы переходим в состояние самой радикальной борьбы и не дадим Украину оставить в том горе, в которое продажные безвольные политики завели нашу страну».