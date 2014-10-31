Порошенко согласился оставить Яценюка премьером – Найем

Об этом сообщил журналист и кандидат в народные депутаты от «Блока Петра Порошенко» Мустафа Найем.

"Петр Порошенко предложил фракции БПП поддержать на пост премьер-министра Арсения Яценюка", - написал он у себя в Facebook.

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Ранее сообщалось, что в партии Порошенко настаивают, что их фракция будет основой парламентской коалиции.

Вместе с тем, Яценюк отказался от коалиционного соглашения Порошенко и предложил свое.

В свою очередь, «Самопомич» предлагает объединить проекты коалиционных соглашений Порошенко и Яценюка.