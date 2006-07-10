БЮТ может заблокировать трибуну парламента

Один из лидеров фракции БЮТ Николай ТОМЕНКО не исключает возможности блокирования трибуны Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, он сказал журналистам, что такой вариант может быть применен, чтобы остановить дальнейшие нелегитимные действия в парламенте относительно фактического сосуществования двух коалиций.

В то же время Н.ТОМЕНКО отметил, что для БЮТ важным в этом плане является решение «Нашей Украины». По его словам, после сегодняшней дискуссии ни одного решения принято не было, но, по его личной точке зрения, фракция должна объявить о переходе в парламентскую оппозицию и ни при каких обстоятельствах не входить в так называемую «широкую коалицию».

Он допустил, что в случае входа в широкую коалицию «Нашей Украины» и внесения Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО кандидатуры лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА на должность премьер-министра Блок Юлии Тимошенко должен объявить о переходе в политическую оппозицию к действиям Президента – почетного председателя партии «Народный Союз Наша Украина».