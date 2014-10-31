Члену ОВК в Черновцах за пьянство и попытку закурить над бюллетенями дали 50 часов общественных работ

Как сообщили корреспонденту УНИАН в УМВД Украины в Черновицкой области, член УИК наказан за неуважительное поведение во время выборов 26 октября.

По словам правоохранителей, 26 октября к ним за помощью обратился председатель одного из участковых избиркомов Черновцов и сообщил, что один из членов УИК ведет себя вызывающе и не реагирует на замечания.

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Как выяснилось, мужчина находился в нетрезвом состоянии в течение дня. За агрессивное поведение и попытку зажечь сигарету над бюллетенями председатель УИК вызвал милицию.

На нетрезвого мужчину правоохранители составили административный протокол по ст. 173 (Мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях и отвезли на медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.