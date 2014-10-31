За сутки боевики и российские наемники 45 раз нарушили режим "тишины"
08:07, 31 октября 2014Политика
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За минувшие сутки боевики и военные РФ сорок пять раз нарушали режим прекращения огня.
REUTERS
Как сообщает пресс-центр АТО, ночью из минометов и стрелкового оружия они обстреливали позиции силовиков близ н.п. Никишино, Ольховатка и Николаевка недалеко от Мариуполя.
Кроме того, с РСЗО БМ-21 Град было нанесено огневое поражение по окрестностям Дебальцево.
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Обстановка в донецком аэропорту под контролем сил АТО, накануне боевики трижды обстреляли украинские подразделения, защищающие этот стратегический объект. Ответным огнем огневые точки боевиков нейтрализованы.
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