Убит Шамиль Басаев

В Ингушетии сегодня ночью был уничтожен один из лидеров чеченских боевиков Шамиль БАСАЕВ.

Как сообщает РИА «Новости», об этом доложил Президенту РФ Владимиру ПУТИНУ директор ФСБ Николай ПАТРУШЕВ.

"Сегодня ночью в Ингушетии была проведена спецоперация, о подготовке которой я вам докладывал ранее, в результате которой был уничтожен Шамиль БАСАЕВ, а также ряд бандитов, которые осуществляли подготовку и теракты в Ингушетии", - сказал глава ФСБ.

"Это мероприятие стало возможным благодаря тому, что были созданы оперативные позиции за рубежом, прежде всего в тех странах, в которых собиралось оружие и впоследствии доставлялось в Россию для совершения терактов", - добавил он.

Как отмечает «Газета.ru», Н.ПАТРУШЕВ сообщил, что «бандиты осуществляли подготовку к террористическому акту в Ингушетии». Директор ФСБ особо отметил, что бандиты «собирались использовать данный диверсионно-террористический акт для того, чтобы оказать давление на руководство России в период, когда планировался саммит G8».

В.ПУТИН, в свою очередь, назвал уничтожение Ш.БАСАЕВА "заслуженным возмездием" за Беслан и Буденновск и распорядился наградить участников операции.