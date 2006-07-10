Мороз убежден, что все сделал безупречно

Председатель Верховной Рады, лидер СПУ Александр МОРОЗ убежден, что шаг на создание новой коалиции был правильным и в правовом отношении осуществлен безукоризненно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

По словам А.МОРОЗА, необходимо было «прекратить неопределенность в структурах власти, и мы это сделали».

Говоря о событиях 6 июля, то есть о голосовании за его кандидатуру на должность председателя ВР, что привело к развалу коалиции демократических сил, А.МОРОЗ выразил уверенность, что «поступил абсолютно правильно».

Он считает, что, прежде чем спрашивать его о нравственной стороне дела, необходимо об этом спросить у тех, «кто долгое время тянул интригу для того, чтобы организовать конфликт во властных структурах и потом расправиться с тем, с кем собирались расправиться с самого начала».

А.МОРОЗ напомнил, что еще перед 26 марта был парафирован меморандум о создании коалиции, но когда «Наша Украина» увидела, что не получила первого места среди участников возможной коалиции, то отказалась от него.

Он также напомнил, что потом было коалиционное соглашение, а также замечание социалистов относительно кандидатуры Петра ПОРОШЕНКО на должность председателя ВР, но «Наша Украина» отказалась обсуждать этот вопрос.

А.МОРОЗ отметил, что он понял, что все это «хорошо монтируется в процедуру интриги», где был бы определен «виновный, крайний», кого бы признали ответственным за разрушение коалиции, а позже «Наша Украина» создала бы новую коалицию, «к чему стремилась, и довольно разумно, с самого начала».

По его словам, в результате так называемых «консультаций» «Нашей Украины» с Партией регионов, по сути, было договорено уже о создании между ними коалиции, но под давлением со стороны БЮТ удалось подписать соглашение о создании коалиции демократических сил.

А.МОРОЗ подчеркивает, что на этом интриги не закончились, поскольку была выдвинута кандидатура П.ПОРОШЕНКО с целью либо столкнуть две политические силы, либо привести к тому, чтобы Ю.ТИМОШЕНКО отказалась от должности премьер-министра Украины. По его словам, все это тянулось довольно долго.

А.МОРОЗ подчеркнул, что несколько раз и у Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, и на Совете коалиции говорил о недопустимости складывающейся ситуации.

По его словам, разрабатывался сценарий, чтобы «на несколько месяцев создать коалицию, а затем развалить ее по сценарию сентября прошлого года и на том поставить точку, создав новую коалицию».

А.МОРОЗ отметил, что задавал вопрос участникам демократической коалиции: «Так вы нашу политическую силу берете в качестве заложников?», и подчеркнул, что СПУ не могла согласиться на такой вариант.

По его словам, члены СПУ, а также ряд народных депутатов из «Нашей Украины» и БЮТ не воспринимали кандидатуру П.ПОРОШЕНКО на должность председателя ВР, хоть он и «подготовленный человек для такой работы, имеет хорошие менеджерские способности, профессиональную подготовку».

А.МОРОЗ отметил, что выдвинул свою кандидатуру и потому, что хотел сохранить единство в СПУ, поскольку большинство народных депутатов из фракции не воспринимали кандидатуру П.ПОРОШЕНКО.

Он отметил то, что считает свой шаг правильным.

Как сообщал УНИАН, 7 июля Партия регионов, социалисты и коммунисты подписали меморандум о создании коалиции в парламенте. Это стало возможным после того, как лидер Соцпартии Александр МОРОЗ, который до этого входил в коалицию вместе с "Нашей Украиной" и Блоком Юлии Тимошенко, был избран спикером при поддержке Партии регионов и коммунистов. Это привело к развалу коалиции и созданию ее в другом формате.