Назван лучший футболист ЧМ-2006

Капитан сборной Франции Зинедин ЗИДАН получил "Золотой мяч" ФИФА как лучший футболист Чемпионата мира по футболу.

Обладатель приза был определен в результате опроса аккредитованных на первенстве журналистов. З.ЗИДАН получил 2 тыс. 12 голосов. Второе место занял капитан сборной Италии Фабио КАННАВАРО (1.977), третье - другой представитель "Скуадры адзурры" Андреа ПИРЛО (715), сообщает Reuters.

Сборные Бразилии и Испании разделили приз за честную игру.

Как сообщал УНИАН, вчера сборная Италии обыграла сборную Франции в финале ЧМ-2006 в серии послемтачевых пенальти 1:1 (5:3). В ходе матча капитан сборной Франции Зинедин ЗИДАН был удален с поля за удар головой в грудь итальянского защитника Марко МАТЕРАЦЦИ в дополнительное время.

З.ЗИДАН заявил, что заканчивает профессиональную карьеру футболиста после ЧМ-2006 в Германии. На нынешнем чемпионате З.ЗИДАН забил 3 гола в ворота соперника. З.ЗИДАН сыграл 108 матчей за сборную Франции, забив 30 мячей.