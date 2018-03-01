Порошенко собирает СНБО - источник

Начало заседания - ориентировочно в 16.00, по его результатам состоится брифинг.

Сегодня под председательством президента Украины Петра Порошенко состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом сообщил информированный источник.

Читайте также"Моя жизнь не сахар": самые яркие цитаты Порошенко во время пресс-конференции (видео)"Сегодня состоится заседание СНБО", - сказал собеседник агентства.

СНБО рассмотрит ряд вопросов, в частности о продлении ограничительных мер в отношении России, в том числе российских банков.

Начало заседания - ориентировочно в 16.00. По его результатам состоится брифинг.