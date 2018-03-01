Порошенко собирает СНБО - источник
15:50, 01 марта 2018Политика
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Начало заседания - ориентировочно в 16.00, по его результатам состоится брифинг.
Президент сегодня проведет заседание СНБО / фото УНИАН
Сегодня под председательством президента Украины Петра Порошенко состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Об этом сообщил информированный источник.
Читайте также"Моя жизнь не сахар": самые яркие цитаты Порошенко во время пресс-конференции (видео)"Сегодня состоится заседание СНБО", - сказал собеседник агентства.
СНБО рассмотрит ряд вопросов, в частности о продлении ограничительных мер в отношении России, в том числе российских банков.
Начало заседания - ориентировочно в 16.00. По его результатам состоится брифинг.
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