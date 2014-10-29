Турецкие, греческие, румынские и немецкие корабли заходили в порты Крыма - Майдан иностранных дел

Об этом сообщает в пресс-релизе благотворительный фонд "Майдан иностранных дел".

Согласно пресс-релизу, "МИД" обратился к посольствам Турции, Румынии, Греции и Германии с требованием дать оценку нарушениям судовладельцами из их стран украинского законодательства и режима европейских санкций в отношении визитов в порты аннексированного Крыма.

В частности, речь идет о греческом круизном лайнере OCEAN MAJESTY с немецким туристическим оператором, румынский сухогруз ADNAN H, российский пассажирский лайнер ADRIANA (осуществляет регулярные рейсы из портов Турции в порты Крыма).

Читайте такжеТурецкие суда в Крым не заходят - посол“Майдан иностранных дел” призвал страны, из которых происходят судна отреагировать на факты нарушения Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 27 марта 2014 года и законодательства Украины, а также резолюции Европейского парламента №2014/2699(RSP) от 17 апреля 2014 года о российском давлении на страны Восточного партнерства, в частности, дестабилизации ситуации на востоке Украины, и заявлении Североатлантического совета относительно (press release (2014)046 от 17 марта 2014 года) относительно так называемого референдума в Крыму.

В письме дипломаты обращают внимание, что указанные действия могут быть расценены как прямая поддержка оккупации и аннексии Крыма, выраженная конкретными экономическими действиями, которые наносят вред дружбе и взаимопониманию между Украиной и Европейским Союзом.

Читайте такжеЗа пять месяцев суда 24 стран заходили в закрытые порты оккупированного Крыма - источникЭксперты отмечают, что вопреки решениям и заявлениям руководства Европейского парламента, руководителей государств - членов Европейского Союза о применении санкций в отношении физических и юридических лиц, которые имеют отношение к оккупации и аннексии Крыма, отдельные представители бизнес - структур фактически игнорируют указанные решения.

Несмотря на то, что Севастопольский морской порт, Керченский морской порт и Керченская паромная переправа с 25 июля 2014 года попали в санкционные списки Европейского союза, меры судов продолжаются. Подобные действия, по мнению дипломатов, идут в разрез с принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 27 марта 2014 (A/RES/68/262). Согласно п. 6 Резолюции Генассамблея ООН: "призывает все государства, международные организации и специализированные учреждения не признавать любое изменение статуса Автономной Республики Крым и города Севастополя на основе вышеупомянутого референдума и воздерживаться от любых действий или шагов, которые можно было бы истолковать как признание любого такого измененного статуса ".

“Майдан иностранных дел” осуществляет мониторинговый проект “Черный список”, который отслеживает все компании и физических лиц, которые нарушают законодательство Украины относительно аннексированного Крыма.

Всего за период аннексии Крыма “Майдан иностранных дел” и BlackSeaNews зафиксировали 117 судов-нарушителей из разных стран мира.