Морозу кажется, что «Наша Украина» склонилась

Председатель Верховной Рады, лидер СПУ Александр МОРОЗ считает, что руководство «Нашей Украины» склоняется к решению о вхождении в новую коалицию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

В частности, по словам А.МОРОЗА, “после сегодняшнего Согласительного совета мне показалось, что политическое руководство «Нашей Украины» склоняется в сторону решения о вхождении в новую коалицию”.

В то же время председатель ВР подчеркнул, что во время сегодняшней встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО при участии премьер-министра Украины Юрия ЕХАНУРОВА данный вопрос не обсуждался.

На вопрос журналистов, как будет решаться вопрос о распределении должностей, если “Наша Украина” войдет в коалицию позже, то есть когда должности уже будут распределены, А.МОРОЗ ответил, что «эти вопросы рабочие, и их необходимо рассматривать в широком контексте» при участии Совета коалиции.

«Если же вести речь о перспективах вхождения «Нашей Украины» в коалицию, то я считаю, она желаемая, более того, она ожидаемая», - подчеркнул А.МОРОЗ.

По его словам, это позволило бы снять одну из основных проблем, связанную с расколом общества.

По мнению А.МОРОЗА, вхождение «Нашей Украины» в широкую коалицию было бы воспринято обществом «как хороший жест».

По его словам, это бы гарантировало согласованную работу ветвей власти и Президента Украины. «Я на это рассчитываю и надеюсь, что так оно и будет», - отметил А.МОРОЗ.