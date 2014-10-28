Столар объяснил, почему уехал из Украины

Об этом он написал на своей странице Facebook.

"Призываю всех к спокойствию и прошу не вестись на провокации! Избирательная кампания была очень утомительной и изматывающей. Последние два месяца я видел свою жену и детей (которых у меня четверо) в лучшем случае по 10 минут в день перед уходом на работу", - сообщил Столар.

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"В ночь выборов по параллельному подсчету я понял, что не прохожу в ВР, поэтому поздравил победителя и решил уделить время семье. Для этого я улетел на пару дней. В четверг вечером вернусь обратно и отвечу на все вопросы. Никуда я не убегал и ни от кого не скрываюсь, просто кому-то нравится поднимать свою цитируемость в СМИ за счет громких заявлений", - добавил он.

Ранее Зварыч предположил, что соперник командира "Азова" Андрея Билецкого на округе №217 мог покинуть страну в связи с нарушениями во время выборов в Раду.